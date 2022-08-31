«Все хорошо и прекрасно»: Тарасова обозначила сроки возвращения в Россию из США

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова заявила, что совсем скоро вернется в Россию из Америки.
«Все хорошо и прекрасно! Спасибо большое. Здоровье? Все отлично. Вот собираюсь домой. Так что ждите. В воскресенье прилечу в Россию».
Напомним, что несколько дней назад Татьяна Тарасова улетела в Америку. Она отмечала, что не собирается ходить в США на каток. Наставница посетила своих друзей, сообщает «Спорт-Экспресс».
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Кроме того, Тарасова хотела привезти из Америки в Россию кое-какие свои вещи. Она даже обещала показать их журналистам, которые сомневаются в целях ее визита в США.