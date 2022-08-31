«Все хорошо и прекрасно»: Тарасова обозначила сроки возвращения в Россию из США

Напомним, что несколько дней назад Татьяна Тарасова улетела в Америку. Она отмечала, что не собирается ходить в США на каток. Наставница посетила своих друзей, сообщает «Спорт-Экспресс».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Кроме того, Тарасова хотела привезти из Америки в Россию кое-какие свои вещи. Она даже обещала показать их журналистам, которые сомневаются в целях ее визита в США.