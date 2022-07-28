«Все как у всех»: Нинидзе вспомнила болезненный развод с Плетневым

Напомним, что с Плетневым Нинидзе сыграла свадьбу уже после рождения их общего сына Сандрика, или Александра. Спустя год после торжества они со скандалом расстались, сообщает ok-magazine.ru.

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Ранее сам Кирилл Плетнев отмечал, что ему по жизни нужна была боевая подруга, которая всегда поддержит в трудную минуту. По его словам, Нино Нинидзе таким человеком, к сожалению, не стала.