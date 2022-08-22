Все к лицу: Клава Кока в комплекте из денима с эффектом «варенки» подчеркнула прелести

Популярная исполнительница Клава Кока выступила в родном Екатеринбурге. Звезда только-только вернулась из отпуска, который провела в США, и до сих пор не восстановила привычный режим.

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Поэтому когда у всех ночь, Кока бодрствует. Звезда решила не лежать просто так без сна, а разобрала свои снимки после поездки и поделилась с подписчиками снимками из гастролей. Она показала целиком свой образ, в котором предстала перед земляками.

Это комплект, состоящий из крошечного топа и джинсов-клеш из денима с эффектом «варенки». Фигура Клавы позволяет ей любые эксперименты со стилем, поэтому от нового наряда фанаты пришли в бешеный восторг.