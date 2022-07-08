Все изменится в ближайшее время: экономист объяснил, почему доллары сейчас продавать не надо

За последнюю неделю американская валюта демонстрирует рост. Но экономист Андрей Верников объясняет, что это не предел. Торопиться продавать доллары сейчас не стоит — он будет расти в ближайшее время в пределах 58–68 рублей, а к концу года и вовсе достигнет 75 рублей за единицу.

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Эксперт объясняет это тем, что нашей нефтегазовой экономике сильный рубль не выгоден. Если он будет укрепляться, к примеру, до 55 рублей к доллару, то правительство будет принимать меры по его ослаблению.

Источник: «Прайм»

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