Все из-за Меган Маркл: принц Гарри устроил истерику отцу Карлу III перед похоронами бабушки

Принц Гарри и его жена Меган Маркл покинули Великобританию сразу же после похорон королевы Елизаветы II.

В британских СМИ все еще муссируется информация о том, каким скандалом сопровождался визит принца Гарри и Меган Маркл на Туманный Альбион.

В частности, обсуждается, что принц Гарри повздорил с отцом Карлом III и братом, принцем Уильямом. Монаршая родня не хотела видеть Меган Маркл на траурной церемонии.

«Источники утверждают, что разъяренный Гарри отказался от ужина с Карлом III и принцем Уэльским в Балморале после ссоры. Отец, ставший новым монархом, запретил Меган Маркл присоединиться к скорбящей королевской семье в день смерти королевы. Якобы герцог Сассекский хотел, чтобы его жена присоединилась к нему, когда члены королевской семьи отправились в шотландское поместье, чтобы попрощаться со своей любимой матерью и бабушкой. Однако, согласно сообщениям, новый король Великобритании позвонил младшему сыну и сказал ему, что присутствие бывшей актрисы неуместно», — рассказали журналистам в окружении принца Гарри.

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Кроме этого, достоянием общественности стал и факт того, что Меган Маркл добивалась аудиенции у свекра, короля Карла III, но ей было отказано.

По материалам DailyMail.