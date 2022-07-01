Все из-за Блиновской: Собчак не явилась в суд, где с нее требовали 9 млн рублей

Несколько месяцев назад Ксения Собчак представила зрителям интервью с автором одного из самых популярных марафонов желаний Еленой Блиновской. Во время беседы блондинка упомянула о российском лидере культа религиозного движения Григории Грабовом, который ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупных размерах.
Слова Ксении не понравились некоторым почитателям Грабового. Они объединились и подали в Кунцевский суд Москвы коллективный иск о причинении морального ущерба на сумму 9 млн рублей – по миллиону на каждого.
«После просмотра интервью я испытала сильный стресс и нравственные страдания. Технологии Грабовского спасают жизни людей и из-за негатива в интервью многие люди не смогли пользоваться его практиками», — цитирует «Пятый канал» одна из последовательниц учения Грабовского.
Суд, на которой ни Ксения Собчак ни ее представители не явились, иск отклонил.
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