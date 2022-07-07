«Все идет по плану»: Лопырева объяснила, почему вернулась в Россию

Как отметила Лопырева, ее жизнь в Москве крайне насыщенная. К примеру, она посетила спектакль «Матросская тишина» с Владимиром Машковым в главной роли. Также звезда обожает прогулки у Новодевичьего монастыря, ходит в кино, сообщает МК.ru.

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Напомним, что Виктория Лопырева большую часть года проводит за рубежом. У нее есть сын Марк-Лионель от бизнесмена Игоря Булатова.

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