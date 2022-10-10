«Все грязное, ушатанное»: Рита Дакота раскритиковала бизнес-класс известной авиакомпании

Певица Рита Дакота, возвращаясь в Россию с отдыха на Мальдивах, была шокирована ужасным бизнес-классом самолета одной известной авиакомпании.

Рита надеялась хорошо выспаться в самолете, ведь в Москве сразу после посадки ей нужно было ехать на репетицию. А потому ее возлюбленный, Федор, купил ей билет бизнес-класса. Обычно места в бизнес-классе комфортнее обычных, спинки кресел там откидываются и сервис на высоте. Но в этом самолете все было иначе.

Рита показала свое место на борту авиалайнера подписчикам в социальной сети.

«Все грязное, ушатанное просто. Это ужасно. Тут все скотчем заклеено. Дай бог, чтобы я просто долетела безопасно в этом самолете. Остальное уже не так важно».

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»