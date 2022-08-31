«Все это было потрясающе»: Малышева рассказала об огромной любви Горбачева к жене

Как отметила Малышева, именно в те времена начиналась современная история нашей страны. Она попрощалась с Горбачевым.

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Напомним, что Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни. В последние годы у него были серьезные проблемы со здоровьем.