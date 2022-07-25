«Все эти люди закончат на Брайтон-Бич»: Канделаки отправила Сердючку в цирк уродов

Телеведущая Тина Канделаки в соцсетях негативно высказалась об украинском певце Андрее Данилко, которого все знают под псевдонимом Верка Сердючка.
Недавно Данилко устроил благотворительный концерт. Во время него он несколько раз озвучивал антироссийские лозунги, что вывело из себя Тину Канделаки.
«Все эти люди закончат на Брайтон-Бич — больными, опустошенными фриками в цирке уродов», — заметила Тина Канделаки.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Ранее Андрей Данилко не раз позволял себе оскорбительные слова в адрес россиян. Ему закрыт въезд в нашу страну.