«Все эти люди закончат на Брайтон-Бич»: Канделаки отправила Сердючку в цирк уродов

Недавно Данилко устроил благотворительный концерт. Во время него он несколько раз озвучивал антироссийские лозунги, что вывело из себя Тину Канделаки.

«Все эти люди закончат на Брайтон-Бич — больными, опустошенными фриками в цирке уродов», — заметила Тина Канделаки.

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Ранее Андрей Данилко не раз позволял себе оскорбительные слова в адрес россиян. Ему закрыт въезд в нашу страну.