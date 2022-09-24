«Все еще не беременна»: Алсу продемонстрировала новые платья для стройной фигуры

Российская певица Алсу в субботу вечером показала своим подписчикам в соцсети фотографии в шикарных нарядах. На одном из фото она запечатлена в прямом платье-халате черного цвета, без рукавов. На втором снимке девушка стоит в окружении множества цветочных букетов. И платье на ней точно такое же, но белого цвета.

«Какое нравится больше?» - поинтересовалась звезда у подписчиков.

Около месяца назад певица продемонстрировала публике платье свободного кроя, чем спровоцировала волну слухов о своей беременности. Позже Алсу опровергла предположения поклонников и журналистов.

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