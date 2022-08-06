«Все думали девочка поет»: Пресняков вспомнил, как фанаты считали его геем

По словам музыканта, все началось с песни «Зурбаган».
Владимир Пресняков

Владимир Пресняков. Фото: Global Look Press

Музыкант Владимир Пресняков в шоу «Света вокруг света» вспомнил, как его поклонники считали геем.

«Мне было 15 лет, когда я спел «Зурбаган». Это песня писалась для кино. Я проснулся известным после «Зурбагана». В метро стали люди узнавать. Жуткая история. Я тогда заразился социофобией».  

Как отметил Пресняков, все думали девочка поет. «Потом все узнали, что поет мальчик с длинными волосами. Обрушилось на меня: наркоман, гей. И у меня понеслось. Меня караулили люберецкие. Они хотели меня бить», - заявил Владимир Пресняков.

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Напомним, что Владимир Пресняков - советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актер.

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