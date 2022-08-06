«Все думали девочка поет»: Пресняков вспомнил, как фанаты считали его геем

Как отметил Пресняков, все думали девочка поет. «Потом все узнали, что поет мальчик с длинными волосами. Обрушилось на меня: наркоман, гей. И у меня понеслось. Меня караулили люберецкие. Они хотели меня бить», - заявил Владимир Пресняков.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Владимир Пресняков - советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актер.