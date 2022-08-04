«Все, что надо знать про русское гостеприимство»: Запашный отреагировал на заработки Вайкуле в России

Дрессировщик Эдгард Запашный в «Телеграм» отреагировал на сообщения СМИ, что латвийская певица Лайма Вайкуле за прошлый год заработала в России 390 миллионов рублей благодаря бизнесу в сфере фармацевтики.
«Все, что надо знать про русское гостеприимство».
Напомним, что недавно Лайма Вайкуле вышла на сцену во время одного из концертов с украинским флагом. В России негативно оценили этот поступок звезды.
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Заметим, что в 2014 году Лайма Вайкуле заработала в России еще больше. Ее доход от фармацевтического бизнеса оценивается в 453 миллиона рублей.