«Все, что надо знать про русское гостеприимство»: Запашный отреагировал на заработки Вайкуле в России

Напомним, что недавно Лайма Вайкуле вышла на сцену во время одного из концертов с украинским флагом. В России негативно оценили этот поступок звезды.

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Заметим, что в 2014 году Лайма Вайкуле заработала в России еще больше. Ее доход от фармацевтического бизнеса оценивается в 453 миллиона рублей.