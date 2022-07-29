«Все, что он брал в то время, — вернул»: как Шатунов выбил у Разина десять миллионов долларов

Музыкант Юрий Шатунов в 2009 году в программе «Кино в деталях» с режиссером Федором Бондарчуком вспоминал, как отсудил у продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина десять миллионов долларов.
«Все, что он как бы брал в то время, — он вернул. У меня не было времени шиковать. Я не мог вольно ходить и делать то, что мне вздумается».
Как отмечал Шатунов, часть денег уходила на его охрану, потому что по-другому было просто невозможно передвигаться. «В то время фанаты были намного агрессивнее и могли сделать неадекватные вещи. В частности, со мной. У меня была охрана. Специальный ОМОН с собаками и специальной фигней. Я тогда жил в Москве», — рассказывал музыкант.
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Напомним, что в последние годы жизни Юрия Шатунова он опять судился с Андреем Разиным. На этот раз — за творческое наследие группы.