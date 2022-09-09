«Все было, чтобы на ней похайпили»: Клава Кока — про дружбу и ссору с Ольгой Бузовой

Клава Кока в эфире «Нового радио» рассказала, как видит ситуацию с Ольгой Бузовой, которая произошла в январе этого года.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, блондинки отдыхали вместе — кто как умеет. Бузова, например, иногда даже ползала по снегу и говорила невнятные вещи. Ее же подруга развлекалась тем, что снимала это и выкладывала в соцсети.

После этого многие звезды вроде Лолиты и Димы Билана встали на сторону Ольги Бузовой, заметив, что друзья не должны так поступать, а артисты, дескать, имеют право отдохнуть как им вздумается, как и другие люди.

После этого Клава Кока как специально повредила ногу, а Ольга Бузова заявила в Сети: «Я два дня просто отдыхаю, без всех, одна, никто меня не подставляет, не обсуждает за глаза».

Клава Кокака рассказала на радио, что спросила Ольгу Бузову после этих слов, к ней ли они направлены. И та якобы заверила, что совсем к другому человеку, и, мол, все нормально между ними.

«После этого я задумалась о дружбе в шоу-бизнесе», — печально сообщила Кока, которая явно считает в этой ситуации жертвой себя. «Все было ради того, чтобы на ней похайпили», — добавила Клава.