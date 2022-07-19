«Все больше походит на политрука»: Ксения Собчак высмеяла патриарха Кирилла

Телеведущая и блогер Ксения Собчак посмеялась над патриархом Кириллом. Светской львице не понравилась речь владыки на проповеди в Троице-Сергиевой лавре, где накануне прошли большие торжества.

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Патриарх произнес речь о России и происходящем в мире, назвав нынешний век лукавым и полным опасных попыток лишить людей веры, а страну – независимости.