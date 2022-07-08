«Все бесит»: Регина Тодоренко показала свой огромный живот

Телеведущая Регина Тодоренко в «Телеграм» показала свой огромный живот. Совсем скоро звезда во второй раз станет мамой.
Регина Тодоренко. Фото: "Телеграм" Регины Тодоренко
«Все бесит», - кратко подписала Регина Тодоренко кадр.
Судя по всему, телеведущей надоело состояние беременности. Ей приходится таскать лишние килограммы.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Напомним, что Регина Тодоренко замужем за музыкантом Владом Топаловым. У пары есть совместный сын Михаил или Майкл, как они его называют.