«Все бесит»: Регина Тодоренко показала свой огромный живот

«Все бесит», - кратко подписала Регина Тодоренко кадр.

Судя по всему, телеведущей надоело состояние беременности. Ей приходится таскать лишние килограммы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Регина Тодоренко замужем за музыкантом Владом Топаловым. У пары есть совместный сын Михаил или Майкл, как они его называют.

Смотрите также