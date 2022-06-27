«Вряд ли бы согласился»: Шахназаров заявил, что с Собчак можно встречаться только после графина выпитой водки

Не так давно Ксения Собчак придумала новый способ заработать много денег. Блондинка решила открыть онлайн-марафон «Метод Собчак», участие в котором оценила в 300–600 тысяч рублей. В VIP-пакете курса журналист предусмотрела и такой пункт, как личная встреча.

На ситуацию отреагировал публицист Михаил Шахназаров. В своем YouTube-шоу «Шах и мат» он заявил, что неоднократно видел Ксению на различных мероприятиях, поэтому знает, о чем говорит.

«Если бы Ксения Собчак захотела встретиться со мной, вряд ли бы я согласился. А если бы согласился, то за очень огромные деньги, за космические просто. И это чтобы посидеть и кофе попить», — сказал Шахназаров.

При этом публицист отметил, что встречаться в ресторане с «блондинкой в шоколаде» лучше после графина выпитой водки.