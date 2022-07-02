«Вряд ли сможет жить без публики»: продюсер предположил, что ждет Галкина в будущем

Четыре месяца назад Максим Галкин с Аллой Пугачевой и детьми уехал в Израиль. Юморист решил не сидеть без дела и уже в начале лета дал серию концертов в разных городах государства.

В планах у шоумена гастроли в некоторые страны Европы, а также выступления в Австралии и Новой Зеландии.

Продюсер Сергей Лавров считает, что без концертной деятельности Максим Галкин не сможет жить.

«Галкин, в первую очередь, артист, и вряд ли он сможет жить без публики. Ему важно все время находиться под прицелом зрителя. Как только теряется интерес, многие артисты сжигаются без этого внимания», - цитируют Лаврова «Новости недели».

Напомним, накануне Аллу Пугачеву заметили на прогулке в Юрмале. Компанию ей составили двойняшки Лиза и Гарри.