Врезались в отбойник и улетели в кювет: Глеб Жемчугов из «Дома-2» вместе с женой разбились в ДТП

Бывший участник «Дома-2» Глеб Жемчугов и его жена Настя Роинашвили накануне пострадали в жутком ДТП в Крыму. Только чудом обошлось без жертв и тяжелых травм.
Звездам реалити-шоу потребовалась помощь врачей. С места аварии супруги были доставлены в одну из больниц Севастополя.
Утром в понедельник Глеб Жемчугов вышел на связь с подписчиками и рассказал, что произошло.
«Мы вчера попали в ДТП. Из-за некоторых нехороших людей, которые решили, что дорога и высокая скорость — повод для веселья и соревнований… В итоге нас подрезали, и мы на скорости больше 100 км/ч влетели в леера (отбойник), а потом улетели в кювет. Чудом все целые (я имею в виду без сложных травм)», — поделился Глеб Жемчугов.
В микроблоге Глеб Жемчугов публично поблагодарил врачей, которые оперативно оказали помощь ему и его супруге Насте Роинашвили.
«Хочу сказать большое спасибо персоналу 1-й городской больницы в Севастополе за оперативность, профессионализм и заботу. Храни вас бог, дорогие врачи», — обратился Глеб Жемчугов к медикам.