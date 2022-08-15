Врезались в отбойник и улетели в кювет: Глеб Жемчугов из «Дома-2» вместе с женой разбились в ДТП

Бывший участник «Дома-2» Глеб Жемчугов и его жена Настя Роинашвили накануне пострадали в жутком ДТП в Крыму. Только чудом обошлось без жертв и тяжелых травм.

Звездам реалити-шоу потребовалась помощь врачей. С места аварии супруги были доставлены в одну из больниц Севастополя.

Утром в понедельник Глеб Жемчугов вышел на связь с подписчиками и рассказал, что произошло.