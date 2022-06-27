Время зарабатывать: в Сети продают автограф Юры Шатунова за миллион рублей

Еще не предан прах Юры Шатунова земле, как ушлые «предприниматели» спешат заработать на имени звезды «Ласкового мая». В Сети на популярном сайте подержанных товаров появилось объявление о продаже автографа звезды.

Продается памятный трофей в Татарстане. По словам автора, получен автограф в 2019 году на концерте в Минске. К слову, можно предложить свою цену за лот.

Юрий Шатунов, напомним, скончался в ночь на 23 июня от инфаркта. Он не добрался до медицинской помощи, хоть его друзья и старались довезти артиста. Ему было 48 лет.