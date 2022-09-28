«Время радостных новостей»: Ефременкова из «Дома-2» сообщила о воссоединении с новорожденными сыновьями

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова была разлучена с новорожденными сыновьями сразу после их появления на свет.

Близнецы родились недоношенными, врачи поместили их в кювезы. А Юлия Ефременкова приходила в себя в другом отделении после кесарева сечения.

Но спустя неделю медики разрешили молодой маме и ее детям воссоединиться.