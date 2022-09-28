«Время радостных новостей»: Ефременкова из «Дома-2» сообщила о воссоединении с новорожденными сыновьями

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова была разлучена с новорожденными сыновьями сразу после их появления на свет.
Близнецы родились недоношенными, врачи поместили их в кювезы. А Юлия Ефременкова приходила в себя в другом отделении после кесарева сечения.
Но спустя неделю медики разрешили молодой маме и ее детям воссоединиться.
«Ну, что ж, время радостных новостей. Сегодня меня переводят из моего отделения в отделение к моим сыночкам. Поэтому, мои хорошие, за нас можно порадоваться. Теперь у меня будет возможность еще больше находиться рядом с ними. Чувствую себя самой счастливой», — поделилась в микроблоге Юлия Ефременкова.
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Напомним, врачи разрешили Юлии Ефременковой осуществлять уход за новорожденными сыновьями. Юлия кормит их через зонд, берет на руки, моет, обнимает.