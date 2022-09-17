«Время ничего не лечит»: Юлия Меньшова почтила память отца в день его рождения

17 сентября создателю всенародно любимых фильмов «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит» Владимиру Меньшову исполнилось бы 83 года. Наследница звезды, 53-летняя актриса Юлия Меньшова, не промолчала в такой день о родителе.

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Телеведущая опубликовала трогательный пост в память об отце, отметив, что время не лечит, как утверждают многие.

«Время ничего не лечит, — это пустая банальность, не соответствующая правде. Просто привыкаешь, и все. Привыкаешь, что больше никто так не говорит, так не мыслит, так не смотрит на тебя, так не шутит. Потому что ТАКИМ мог быть только он. Привыкаешь к слову — никогда…», — написала телепродюсер.

Напомним, режиссер Владимир Меньшов скончался от последствий коронавируса 5 июня 2021 года. Похоронили народного артиста России на Новодевичьем кладбище.