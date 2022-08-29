Время настоящих мужчин: Плющенко познакомил сына-фигуриста с первенцем Овечкина, который обожает хоккей

Евгений Плющенко как олимпийский чемпион растит старшего сына от музыкального продюсера Яны Рудковской — Сашу (домашние называют его Гном Гномычем. — Прим. ред.) — настоящим фигуристом. Мальчик уже делает первые успехи на льду. А вот первенец Александра Овечкина от модели Анастасии Шубской увлекается хоккеем, прямо как и его отец.

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Похоже, звездные отцы решили обменяться опытом. В любом случае, мальчики уверенно держатся на льду. А на коньках стоят тверже, чем на более устойчивой поверхности.