Время меняться: Бритни Спирс состригла волосы и снова разделась

На видео артистка прикрыла голову шляпой (а голую грудь - руками), но все равно заметно, что ее волосы стали значительно короче. В последние годы Бритни носила длинные светлые локоны и любила, чтобы они были рассыпаны в творческом беспорядке. Но теперь у звезды, вероятно, стрижка «боб». Она и сама подлила масла в огонь, написав в одном из прошлых постов, что скоро мы увидим ее обновленной.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Хотя, кому какое дело до имиджа певица, если она не выступает? Напомним, Спирс уже год радуется вновь обретенной свободе после многолетней жизни под опекой, но концерт-возвращение пока не организовала. Зато успела забеременеть, выйти замуж, купить новый дом, поссориться с сыновьями и много еще чего, не относящегося с музыке.