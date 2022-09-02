«Время летит быстро»: Костомаров и Домнина показали повзрослевших за лето детей

Фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина воспитывают двоих детей – дочь Настю и сына Илью. В День знаний спортсмены отвели их в школу. Настя перешла в пятый класс, а Илья стал первоклассником. Снимки появились в аккаунте фигуриста.
Роман Костомаров и Оксана Домнина с дочкой Настей. Фото: соцсети
«С первым сентября всех! Время летит ну оооочень быстро. Дочуля в пятый класс уже, а сынуля - первоклашка! Вау…», - эмоционально подписал кадры Роман.
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Фанаты отметили, как сильно повзрослели дети чемпионов.
«Какие большие! Не узнать! Молодцы! Поздравляем», - писали пользователи Сети.
Оксана Домнина с сыном Ильей. Фото: соцсети