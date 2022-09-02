«Время летит быстро»: Костомаров и Домнина показали повзрослевших за лето детей

Фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина воспитывают двоих детей – дочь Настю и сына Илью. В День знаний спортсмены отвели их в школу. Настя перешла в пятый класс, а Илья стал первоклассником. Снимки появились в аккаунте фигуриста.