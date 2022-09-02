«Время летит быстро»: Костомаров и Домнина показали повзрослевших за лето детей

Пара воспитывает сына и дочь.
Роман Костомаров

Роман Костомаров. Фото: Global Look Press

Фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина воспитывают двоих детей – дочь Настю и сына Илью. В День знаний спортсмены отвели их в школу. Настя перешла в пятый класс, а Илья стал первоклассником. Снимки появились в аккаунте фигуриста.

Роман Костомаров и Оксана Домнина с дочкой Настей. Фото: соцсети

«С первым сентября всех! Время летит ну оооочень быстро. Дочуля в пятый класс уже, а сынуля - первоклашка! Вау…», - эмоционально подписал кадры Роман.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Фанаты отметили, как сильно повзрослели дети чемпионов.  

«Какие большие! Не узнать! Молодцы! Поздравляем», - писали пользователи Сети.

Оксана Домнина с сыном Ильей. Фото: соцсети

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