Время и место те же, только девочка выросла: Максим Галкин показал, как повзрослела Лиза за три года

Телеведущий Максим Галкин показал в своем микроблоге, как сильно выросла дочка Лиза. Сейчас семья отдыхает в Юрмале, и шоумен решил повторить кадры, сделанные три года назад на этом же месте.

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Лиза Галкина сделала папе массаж, как и три года назад. «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы», приговаривала девочка, гладя отца по спине. И зрители увидели, как сильно девочка повзрослела. Теперь это школьница, серьезная и смышленая папина принцесса.

Напомним, семья Галкина и Пугачевой улетела этой весной сначала в Израиль, где прожила несколько месяцев, а с начала июля уже живет в Латвии. Когда вернутся звезды, известно приблизительно: Пугачева с детьми собирается к сентябрю, а глава семьи поедет в тур по Австралии.