«Времени нет»: сын Рыбина объяснил, почему не общается с сестрой

У лидера группы «Дюна» есть дочь Мария, которая появилась на свет в 1990 году.
Виктор Рыбин

Виктор Рыбин. Фото: Global Look Press

Сын музыканта Виктора Рыбина и певицы Натальи Сенчуковой Василий объяснил, почему не поддерживает отношений со своей родной сестрой по отцу Марией.

«Не то чтобы мы тесно общаемся. Опять же времени нет. У Маши еще ребенок родился, она с головой ушла в материнство».

Как отметил Василий Рыбин, у него своих дел хватает. Ему сейчас хочется сфокусироваться на одном, что он с успехом и делает, сообщает muz-tv.ru.

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Напомним, что Мария Рыбина появилась на свет в 1990 году от второго брака музыканта с Еленой Шведовой. Мария давно живет в Крыму, где работает в полиции Симферополя.

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