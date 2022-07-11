«Времени нет»: сын Рыбина объяснил, почему не общается с сестрой

Как отметил Василий Рыбин, у него своих дел хватает. Ему сейчас хочется сфокусироваться на одном, что он с успехом и делает, сообщает muz-tv.ru.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Мария Рыбина появилась на свет в 1990 году от второго брака музыканта с Еленой Шведовой. Мария давно живет в Крыму, где работает в полиции Симферополя.

Смотрите также