«Врачи его не выпускали»: почему Сергей Григорьев последние годы жил в Израиле

Новость о смерти актера Сергея Григорьева стала настоящим шоком для его поклонников и коллег. Артисту было всего 64 года.

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Скончался актер, озвучивавший щенка Филю в «Спокойной ночи, малыши!», в Израиле. Там он и жил последние годы.

По словам актрисы Натальи Голубенцевой, знаменитый кукловод сменил место жительства из-за смертельной болезни, которую диагностировали врачи — у артиста обнаружили рак. Местные врачи тщательно следили за состоянием Григорьева и запрещали ему покидать пределы страны.

«У него сын в Израиле живет, и он его взял к себе, его довольно долго там лечили. Его оттуда врачи не выпускали, потому что сказали, что он или там, или он может умереть. Поэтому он был там все время», — поделилась Голубенцева с Газетой.ру.

Ранее была названа причина смерти Сергея Григорьева.