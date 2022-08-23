Впятером на одном фото: Алена Ашмарина из «Дома-2» показала своих четверых подросших дочерей

Бывшая участница «Дома-2» Алена Ашмарина одна воспитывает четверых дочерей. Старшую, Патрисию, она родила в первом браке. Вторая, Алиса, появилась на свет от отношений Алены с Ильей Григоренко.
А две младшие дочери-близнецы Аврора и Ариана родились после короткого романа Ашмариной с мужчиной, который бросил ее, узнав о беременности.
Но теперь папа двойняшек одумался. В микроблоге Алена Ашмарина рассказала, что он вышел с ней на связь. Молодой человек ругает себя за поступок и хочет увидеть дочерей. Ашмарина не возражает.
«Это радостное событие для девочек! Каждому ребенку нужны оба родителя! И ощущение поддержки и любви, рыцарь в доспехах — облик папы для девочки! Который всегда защитит, поможет, направит. Ребенок без одного родителя — как ангел без одного крыла. И я безмерно рада, что мои девочки обрели второе крыло! И получили шанс летать и полноценно иметь поддержку обоих родителей. И буду всем сердцем верить, что в этот раз он проявит себя как настоящий любящий отец», — поделилась Алена Ашмарина.
Алена Ашмарина и ее четыре дочери. Фото: соцсети
Публикацию Алена Ашмарина сопроводила снимком, на котором запечатлелась со всеми своими наследницами.
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Напомним, дочери-близнецы Алены Ашмариной появились на свет второго января 2021 года. Сейчас малышкам чуть больше, чем полтора годика.