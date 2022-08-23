Впятером на одном фото: Алена Ашмарина из «Дома-2» показала своих четверых подросших дочерей

Бывшая участница «Дома-2» Алена Ашмарина одна воспитывает четверых дочерей. Старшую, Патрисию, она родила в первом браке. Вторая, Алиса, появилась на свет от отношений Алены с Ильей Григоренко.

А две младшие дочери-близнецы Аврора и Ариана родились после короткого романа Ашмариной с мужчиной, который бросил ее, узнав о беременности.

Но теперь папа двойняшек одумался. В микроблоге Алена Ашмарина рассказала, что он вышел с ней на связь. Молодой человек ругает себя за поступок и хочет увидеть дочерей. Ашмарина не возражает.