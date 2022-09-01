«Вполне современная девочка»: Шуфутинский озвучил имя самой модной певицы

Музыкант Михаил Шуфутинский в шоу «Алена, блин!» озвучил имя самой модной, на его взгляд, исполнительницы.
«Мне очень нравится Елка. Для меня она вполне современная девочка».
Как отметил Шуфутинский, вообще на сцене сегодня много неплохих певиц. «Вот сейчас сложно начать рассказывать. Я слушаю все. Все радиостанции. В популярной музыке много тех, кто поет классно. Они все воспитаны на американской попсе», - заметил Шуфутинский.
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Напомним, что Елка - украинская и российская поп-певица. Начала музыкальную карьеру в составе ужгородской группы B&B. В 2004 году подписала контракт с Владом Валовым и выпустила успешный дебютный альбом «Город обмана», с хитами «Девочка в Пежо» и «Хорошее настроение».