«Вполне современная девочка»: Шуфутинский озвучил имя самой модной певицы

Как отметил Шуфутинский, вообще на сцене сегодня много неплохих певиц. «Вот сейчас сложно начать рассказывать. Я слушаю все. Все радиостанции. В популярной музыке много тех, кто поет классно. Они все воспитаны на американской попсе», - заметил Шуфутинский.

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Напомним, что Елка - украинская и российская поп-певица. Начала музыкальную карьеру в составе ужгородской группы B&B. В 2004 году подписала контракт с Владом Валовым и выпустила успешный дебютный альбом «Город обмана», с хитами «Девочка в Пежо» и «Хорошее настроение».