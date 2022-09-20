Впервые за полгода: покинувший страну Семен Слепаков прервал молчание

Шоумен Семен Слепаков в числе первых уехал из страны после февраля этого года. Он сделал это молча, в отличие от некоторых, но люди все равно выяснили, что артист уехал в Израиле. Судя по всему, разоблаченному комику стало от этого неуютно, и он парировал хейтерам, мол, что скоро «покинет заграницу и вернется в Москву».

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Однако, в Москву Слепаков так и не вернулся. А накануне впервые за полгода Семен прервал молчание. Шоумен опубликовал в своем микроблоге стихотворение про слона, которое многие нашли метафорическим и грустным.