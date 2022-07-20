Впервые за долгое время Ротару вышла на связь

С конца февраля София Ротару перестала выходить на связь. По слухам, на родине Ротару буквально возненавидели за то, что она хранит молчание. Об этом ранее заявляла ее экс-директор Ольга Коняхина, которая отбывает наказание за мошенничество.
Накануне певица впервые за последние пять месяцев сделала публикацию. Ротару почтила память актрисы Русланы Писанки, которая днем ранее скончалась после продолжительной болезни.
«Светлая память», - подписала снимок звезды «Сватов» Ротару.
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Напомним, Руслана Писанка перебралась в Германию минувшей весной. Несколько месяцев она боролась с тяжелым заболеванием. На момент смерти ей было 56 лет.