Впервые за долгое время Ротару вышла на связь

С конца февраля София Ротару перестала выходить на связь. По слухам, на родине Ротару буквально возненавидели за то, что она хранит молчание. Об этом ранее заявляла ее экс-директор Ольга Коняхина, которая отбывает наказание за мошенничество.

Накануне певица впервые за последние пять месяцев сделала публикацию. Ротару почтила память актрисы Русланы Писанки, которая днем ранее скончалась после продолжительной болезни.