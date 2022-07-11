Впервые за 31 год! Названы товары, на которые обрушились цены в России!

В июне в России Росстат заметил аномалию, которая не наблюдалась несколько десятков лет. Впервые за 31 год в этот летний месяц обрушились цены на ряд товаров.

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Продукты, по данным ведомства, стали стоить дешевле на 1,1%. Цена бананов понизилась аж на 11%, а томатов — на 28%.

Чемпионом месяца по падению цен стала капуста: стоимость упала на 31,5%. Как раз в начале лета она стала созревать в России, а потому это вполне объяснимо.

Увы, но в нынешнем месяце такое падение цен уже вряд ли будет наблюдаться. И даже наоборот, скорее всего, стоимость продуктов повысится, но ненамного.

Источник: КП.