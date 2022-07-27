«Впервые взял дочку на руки»: Леша Безус забрал из роддома Таню Репину с новорожденной малышкой

В этот понедельник, 25 июля, на свет появилась дочка участников «Дома-2» Леши Безуса и Тани Репиной. А через день, в среду, молодую маму с малышкой врачи уже отпустили домой.
Леша Безус отправился в клинику с букетом роскошных цветов, чтобы встретить Таню с дочкой. Кроме молодого отца, на выписку пришли и герои телестройки — бывшие и нынешние участники «Дома-2» — Юлия Белая, Ирина Пингвинова, Мондезир и ждущая двойню Юлия Ефременкова.
Леша Безус был очень тронут мероприятием. Он поблагодарил Татьяну за дочку.
«Спасибо, Таня, за такой подарок», — обратился он к экс-избраннице.
В микроблоге Леша Безус поделился кадрами, на которых запечатлен прижимающим к груди маленький сверток.
«Впервые взял дочку на руки», — написал он.
Леша Безус с новорожденной дочкой на руках. Фото: соцсети
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Напомним, для Леши Безуса новорожденная малышка стала вторым ребенком, у него есть внебрачная дочка Мия от отношений с девушкой Еленой. Для Тани Репиной крошка — первенец.
С Лешей Безусом они расстались до рождения дочери, но Безус опекал Таню во время беременности и намерен принимать активное участие в воспитании наследницы.