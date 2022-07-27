«Впервые взял дочку на руки»: Леша Безус забрал из роддома Таню Репину с новорожденной малышкой

В этот понедельник, 25 июля, на свет появилась дочка участников «Дома-2» Леши Безуса и Тани Репиной. А через день, в среду, молодую маму с малышкой врачи уже отпустили домой.

Леша Безус отправился в клинику с букетом роскошных цветов, чтобы встретить Таню с дочкой. Кроме молодого отца, на выписку пришли и герои телестройки — бывшие и нынешние участники «Дома-2» — Юлия Белая, Ирина Пингвинова, Мондезир и ждущая двойню Юлия Ефременкова.

Леша Безус был очень тронут мероприятием. Он поблагодарил Татьяну за дочку.