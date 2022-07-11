Впервые с весны: Иван Ургант выступил ведущим на мероприятии

Телеведущий Иван Ургант был одним из самых востребованных и дорогостоящих ведущих мероприятий. Но с начала весны шоумен перестал появляться не только на экранах, но и на привычных событиях. К примеру, в июне впервые за много лет «Алые паруса» в Санкт-Петербурге проводил не он, а другие знаменитости.

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Однако, Ургант вернулся к своей роли ведущего мероприятий накануне. Шоумен провел благотворительный праздничный вечер фонда «Друзья». Кстати, в прошлом году он также вел это событие, его соведущей выступала Ксения Собчак, пишет StarHit.

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