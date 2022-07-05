Впервые с 8 июня: Евро подскочил до 65 рублей на Мосбирже

Курс евро и доллара 5 июля стал укрепляться относительно рубля. На момент публикации (16:11) евро подскочил до отметки 65 рублей на Московской бирже, такая цифра последний раз отмечалась 8 июня.

Доллар продается в районе 60 рублей — тоже впервые с 8 июня 2022 года. Это следует из данных торгов.

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К слову, ранее эксперты компании «Ренессанс Капитал» заявляли, что в следующем году среднегодовой курс российской валюты вернется к цифре 83 рубля за доллар. Они считают, если у РФ получится заместить выпадающий нефтяной экспорт в Европейский союз на 50%, этот прогноз осуществится.

Источник: КП.

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