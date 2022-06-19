«Впечатляет»: Сергей Безруков восхитился Бастой, собравшим «Лужники» на свой концерт

Накануне известный исполнитель Баста дал сольный концерт в Москве на стадионе «Лужники». Выступление Басты проходило при полном аншлаге. Послушать его песни пришли семьдесят тысяч поклонников.
В это воскресенье все обсуждают детали концерта Басты, обмениваясь видео с фрагментами записи его выступления.
Особенное впечатление на всех произвело исполнение Бастой хита «Сансара». Музыканту подпевал весь стадион.
Впечатлило выступление музыканта и известного актера и режиссера Сергея Безрукова. В своем телеграм-канале он разместил видео и поделился своими эмоциями.
Когда 70 тысяч человек в унисон
«Когда меня не станет — я буду петь голосами
Моих детей и голосами их детей
Нас просто меняют местами
Таков закон сансары, круговорот людей» это, действительно, впечатляет», - написал в телеграм-канале Сергей Безруков.
Он напомнил, что собрать такое количество поклонников в «Лужникам» удавалось лишь единицам музыкантов. Это – легендарный Виктор Цой с группой «Кино». Да еще группировка «Ленинград» с лидером Сергеем Шнуровым.
«Среди отечественных исполнителей 70 тысяч в «Лужниках» удалось собрать только группе «Кино» на своем последнем концерте больше 30 лет назад. В 2018 году к этому почти приблизился «Ленинград»… И вот теперь Баста… И это не просто цифры, это отражение времени. От протеста и требования перемен у Цоя, бунтарства и куража у Шнурова мы, наконец, пришли к Сансаре… Браво, Баста!» - заключил Сергей Безруков.