«Впечатляет»: Сергей Безруков восхитился Бастой, собравшим «Лужники» на свой концерт

Особенно Сергей Безруков вдохновился исполнением хита «Сансара», когда Басте подпевали несколько десятков тысяч поклонников.
Сергей Безруков

Сергей Безруков. Фото: Global Look Press

Накануне известный исполнитель Баста дал сольный концерт в Москве на стадионе «Лужники». Выступление Басты проходило при полном аншлаге. Послушать его песни пришли семьдесят тысяч поклонников.

В это воскресенье все обсуждают детали концерта Басты, обмениваясь видео с фрагментами записи его выступления.

Особенное впечатление на всех произвело исполнение Бастой хита «Сансара». Музыканту подпевал весь стадион. 

Впечатлило выступление музыканта и известного актера и режиссера Сергея Безрукова. В своем телеграм-канале он разместил видео и поделился своими эмоциями.

Когда 70 тысяч человек в унисон

«Когда меня не станет — я буду петь голосами

Моих детей и голосами их детей

Нас просто меняют местами

Таков закон сансары, круговорот людей» это, действительно, впечатляет», - написал в телеграм-канале Сергей Безруков.

Он напомнил, что собрать такое количество поклонников в «Лужникам» удавалось лишь единицам музыкантов. Это – легендарный Виктор Цой с группой «Кино». Да еще группировка «Ленинград» с лидером Сергеем Шнуровым.

«Среди отечественных исполнителей 70 тысяч в «Лужниках» удалось собрать только группе «Кино» на своем последнем концерте больше 30 лет назад. В 2018 году к этому почти приблизился «Ленинград»… И вот теперь Баста… И это не просто цифры, это отражение времени. От протеста и требования перемен у Цоя, бунтарства и куража у Шнурова мы, наконец, пришли к Сансаре… Браво, Баста!» - заключил Сергей Безруков.

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