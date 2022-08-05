«Впадают в бабскую истерику»: что и почему происходит с Макаревичем и Невзоровым в эмиграции, объяснила психолог

Многие звезды минувшей весной сменили место жительства, уехав из страны. Андрей Макаревич сделал это раньше и уверяет, что не сбегал, а так получилось. Тем не менее, он отметился рядом скандальных высказываний против страны. И возвращаться в Россию не собирается. Как и другой не менее известный в стране деятель – журналист Александр Невзоров. Что сейчас с ними происходит и почему, объяснила психолог, блогер Вероника Степанова.

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Степанова в своем Telegram констатировала, что наши звезды понимают разницу между «отдыхать» и «жить» за границей» только после отъезда. Многие уехавшие уже осознали, что понесли значительные потери в виде востребованности и узнаваемости, концертов и доходов, денег и родственных связей, наград и почестей. Именно поэтому у них случаются срывы.