Возвращение легенд: зрители увидят мегашоу группы «Земляне» на ТВ

Группа «Земляне» является одной из самых известных в России. На их счету множество хитов: «Красный конь», «Прости, Земля», «Поверь в мечту», «Маленький кораблик», «Трава у дома».
В этом году группе «Земляне» исполнилось 45 лет. И канал НТВ приготовил сюрприз для их поклонников.
В 80-е они стали первым отечественным коллективом, осмелившимся официально назваться рок-группой. Владимир Киселев является создателем и продюсером группы.
На их песнях выросло несколько поколений, и сейчас, в новом веке и новом времени, знаменитые музыканты снова на волне.
Возвращение на сцену двух «отцов-основателей» группы, Игоря Романова и Владимира Киселева, стало событием на музыкальной сцене.
2 июля в Санкт-Петербурге на знаменитой «летающей тарелке» «Газпром Арены» «Земляне» отметили свой юбилей грандиозным концертом.
«Земляне». Фото: пресс-служба «Русской Медиагруппы»
Зрители смогут увидеть, как музыканты летали над зрительным залом на тросах, поднимались на огромную высоту на вращающихся платформах, запускали в полет почти настоящий реактивный самолет.
По арене летали гигантские серебряные дельфины, через горящие кольца пролетали мотоциклисты-каскадеры и выполняли головокружительные трюки в воздухе над сценой, выплывал трехметровый бумажный кораблик, а в лирический момент на сцену выехала скрипачка на настоящем белом коне.
Концерт будет транслироваться на телеканале НТВ 22 июля в 22:33.
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Напомним, что не так давно группа «Земляне» и другие артисты выступили в Луганске. Они также пережили ДТП, когда возвращались в Россию.