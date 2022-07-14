Возвращение легенд: зрители увидят мегашоу группы «Земляне» на ТВ

Зрители смогут увидеть, как музыканты летали над зрительным залом на тросах, поднимались на огромную высоту на вращающихся платформах, запускали в полет почти настоящий реактивный самолет.

По арене летали гигантские серебряные дельфины, через горящие кольца пролетали мотоциклисты-каскадеры и выполняли головокружительные трюки в воздухе над сценой, выплывал трехметровый бумажный кораблик, а в лирический момент на сцену выехала скрипачка на настоящем белом коне.

Концерт будет транслироваться на телеканале НТВ 22 июля в 22:33.

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Напомним, что не так давно группа «Земляне» и другие артисты выступили в Луганске. Они также пережили ДТП, когда возвращались в Россию.