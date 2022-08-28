«Возвращение блудной дочери»: Пугачева озвучила настоящую причину отъезда из России

Журналисты отметили, что Примадонна прекрасно выглядит. «А почему мне плохо выглядеть. Я отдыхала, лечилась», - заявила звезда, озвучив причину своего отсутствия в России.

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Напомним, что на родину Пугачева приехала с детьми – Лизой и Гарри Галкиными. При этом ее муж юморист Максим Галкин гастролирует по странам Европы. Накануне он дал концерт в столице Ирландии – Дублине.