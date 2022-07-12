Возрастная женщина: Ольга Орлова состарила себя в облегающем платье, подчеркнувшем ее пышные бедра

Экс-солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая «Дома-2» 44-летняя Ольга Орлова обожает путешествия.

Нынешний отпуск звезда проводит на Лазурном Берегу Франции, в Сен-Тропе.

За несколько дней Ольга Орлова успела продемонстрировать несколько образов, которые сложно назвать сногсшибательными.

Подписчики Ольги Орловой не торопятся делать ей комплименты, на них не скупятся разве что самые преданные фанаты телеведущей.

На этот раз Ольга Орлова предстала в платье светло-зеленого оттенка с геометрическим принтом.

Наряд визуально нарушил пропорции фигуры и увеличил бедра Ольги Орловой.