«Возраст и заслуги никто не отменял»: Охлобыстин извинился перед Макаревичем

Актер Иван Охлобыстин в соцсетях сообщил, что извинился перед музыкантом Андреем Макаревичем, которого ранее нещадно критиковал.
«К сожалению, я успел нахамить Макаревичу, но позже извинился. Политика политикой, но возраст и заслуги никто не отменял. И ради Макаревича «до», я готов терпеть Макаревича «после».
Как отметил Охлобыстин, он всегда любил творчество таких звезд, как Борис Гребенщиков, Артемий Троицкий, Юрий Шевчук и Земфира. При этом заметил, что любил их до определенных событий. В то же время ему печально, что этих людей не будет с ним «после».
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Ранее Иван Охлобыстин негативно отзывался об Андрее Макаревиче. Он отмечал, что не понимает, почему музыкант откровенно поливает грязью россиян.