«Возраст и заслуги никто не отменял»: Охлобыстин извинился перед Макаревичем

Как отметил Охлобыстин, он всегда любил творчество таких звезд, как Борис Гребенщиков, Артемий Троицкий, Юрий Шевчук и Земфира. При этом заметил, что любил их до определенных событий. В то же время ему печально, что этих людей не будет с ним «после».

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Ранее Иван Охлобыстин негативно отзывался об Андрее Макаревиче. Он отмечал, что не понимает, почему музыкант откровенно поливает грязью россиян.

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