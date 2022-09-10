«Возомнила себя европейской певицей»: Соседов предложил «прикрыть» отвернувшуюся от России Вайкуле

Известная советская певица Лайма Вайкуле сделала в России не только блестящую карьеру, но и сколотила состояние на бизнесе, который продолжает по сей день вести, несмотря на все свои антироссийские высказывания. Многие коллеги по цеху это не могут принять, к тому же, свою позицию подруга Пугачевой высказала более чем явно, когда вышла с сине-желтым флагом на сцену Паланги.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что Лайме Вайкуле стоит указать на ее место. Зарвавшаяся артистка должна бы помолчать, но, судя по всему, этого не умеет. А значит заслуживает достойного ответа от России.