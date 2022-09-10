«Возомнила себя европейской певицей»: Соседов предложил «прикрыть» отвернувшуюся от России Вайкуле

Известная советская певица Лайма Вайкуле сделала в России не только блестящую карьеру, но и сколотила состояние на бизнесе, который продолжает по сей день вести, несмотря на все свои антироссийские высказывания. Многие коллеги по цеху это не могут принять, к тому же, свою позицию подруга Пугачевой высказала более чем явно, когда вышла с сине-желтым флагом на сцену Паланги.
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Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что Лайме Вайкуле стоит указать на ее место. Зарвавшаяся артистка должна бы помолчать, но, судя по всему, этого не умеет. А значит заслуживает достойного ответа от России.
«Лайма обнаглела и потеряла берега. Возомнила себя какой-то европейской певицей. Ты получила успех в России, в Латвии ты никому не нужна, кроме Раймонда Паулса», - негодует в беседе с Prozvezd Соседов.
И подчеркивает: «В России эта бессовестная «европейка» продолжает вести бизнес. Лайме вообще надо помолчать. Если она это не умеет, значит, ее надо «прикрыть». Лайме, которую я называю лайкой, конечно, надо дать от ворот поворот, закрыть к черту ее бизнес».