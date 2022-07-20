Возможность выступать: для «ДДТ», «Машины времени» и других оскандалившихся артистов готовят особые условия

В начале июля среди промоутеров был распространен список артистов, которым нежелательно выступать в России. Среди них – оскандалившиеся «ДДТ», «Аквариум», «Машина времени» и ряд других.
Теперь же промоутеры выступили с идеей добавить в договор пункт, который запрещает высказываться со сцены на тему политики.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«Мне кажется разумной промоутерская инициатива включать пункт в договор на контент исполнителя на концерте, что это будет больше в рамках музыки. Это, конечно, давление на артиста, для многих социальные заявления идут рука об руку с музыкой, есть социальная направленность в песнях.
Но это один из способов поддержать то, что есть, предоставить возможность людям из нежелательных списков выступать», — сказал НСН музыкальный критик Илья Легостаев.