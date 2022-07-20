Возможность выступать: для «ДДТ», «Машины времени» и других оскандалившихся артистов готовят особые условия

В начале июля среди промоутеров был распространен список артистов, которым нежелательно выступать в России. Среди них – оскандалившиеся «ДДТ», «Аквариум», «Машина времени» и ряд других.

Теперь же промоутеры выступили с идеей добавить в договор пункт, который запрещает высказываться со сцены на тему политики.