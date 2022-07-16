Возлюбленная Пьера Нарцисса: «Перед смертью меня кое-что насторожило в его поведении»

Ксения Грин — якобы возлюбленная Пьера Нарцисса, которая встречалась с ним незадолго до смерти артиста, раскрыла, что до последнего не знала о его болезни. По словам Грин, певец не соблюдал диету, пил вино и в целом вел обычный образ. Однако незадолго до смерти Ксению кое-что насторожило в поведении возлюбленного.

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Грин призналась, что у них с Пьером была бурная интимная жизнь. Певец не ограничивался одним разом и был чрезмерно активен, как вдруг — внезапная жалоба Нарцисса на усталость.

«Перед его уходом меня кое-что насторожило в его поведении. В последний раз, когда мы занимались с ним любовью, так он называл наш секс, Пьер был не столь активен. Это было поразительно и подозрительно. Он ведь был ненасытным мужчиной: ему одного раза всегда было мало. А в тот раз активности не было», — поделилась Грин.

Далее артист признался, что не спал десять дней. Певец выразил беспокойство, что у него может остановиться сердце.

Ранее стало известно, что непогребенный Пьер Нарцисс является во снах последней возлюбленной.

Источник: PROZVEZD.