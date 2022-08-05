«Возить мужчину за свой счет — неправильно»: 55-летняя Воробей бросила своего альфонса

Год назад Елена Воробей призналась, что готовится к свадьбе. Юмористка познакомилась с мужчиной по имени Сергей во время гастролей и быстро закрутила с ним роман.

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Бойфренд тянул с предложением недолго, а звезда не сильно сопротивлялась. Однако вскоре Воробей поняла, что их отношения строятся не совсем правильно.

«Тяжело отдыхать летать одной, а возить мужчину за свой счет — нехорошо, неправильно. Я послушала несколько лекций психолога, чтобы понять в чем главная ошибка. Когда вдруг что-то дает сбой — не нужно искусственно сдерживать эти отношения», — сказала юмористка.

Елена Воробей заявила, что не сделала из неудачных отношений никаких выводов, она просто жила и будет жить дальше по велению своего сердца. А чтобы зализать раны Елена решила слетать в отпуск в одиночестве.

Источник: «Антенна».