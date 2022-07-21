Воздушная и стройная: Нетребко в белом мини-платье с маками и авоськой прогулялась по улочкам Регенсбурга

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она является одной из самых известных российских оперных певиц. Обычно гастроли звезды расписаны на год вперед.

Она уже выступала в самых отдаленных точках планеты. Однако в этом году с ней отказались работать в некоторых театрах. Она смогла побыть с сыном, отдохнуть в Италии и почти месяц провести дома в Вене.