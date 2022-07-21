Воздушная и стройная: Нетребко в белом мини-платье с маками и авоськой прогулялась по улочкам Регенсбурга

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она является одной из самых известных российских оперных певиц. Обычно гастроли звезды расписаны на год вперед.
Она уже выступала в самых отдаленных точках планеты. Однако в этом году с ней отказались работать в некоторых театрах. Она смогла побыть с сыном, отдохнуть в Италии и почти месяц провести дома в Вене.
На днях Анна приехала в Германию. У нее там были намечены концерты, но некоторые из них отменились. Пока певица наслаждается отдыхом в Баварии. Она каждый день демонстрирует новые образы. Звезда славится своим чувством стиля.
На этот раз Нетребко весь день провела на ногах. Она посетила несколько мест и даже побаловала себя местными блюдами. Оперная дива облачилась в белое мини-платье с принтом в виде маков и разрезом. Лук дополнили сланцы в тон и авоська.
Анна украсила прическу вязаной шапкой и надела солнцезащитные очки в модной оправе. Она подчеркнула свои постройневшие и загорелые ноги.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Да мы сумасшедшие! Все в один день! 28 этажей, сосиски и рульку. Заслужили!» — написала артистка.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Нетребко. Многие осыпали ее комплиментами. Фанаты уверены, что певица очень похудела, а наряд вызвал у них восторг.
«Какая красивая», «Этим ножкам можно все», «Шедевральный наряд», «Вы словно из сказки сбежали», «Постройнели так», «Какая вы прекрасная», «Алый вам очень идет», — стали писать подписчики.