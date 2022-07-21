Вован рассказал, как поссорил Рудковскую и Кушанашвили

Как заметил Вован, эти разговоры с Кушанашвили резали на кусочки. «Была таким образом создана подборка фраз. Дальше был звонок Яне. Включался голос Кушанашвили. Он якобы лично ей вешал. Яна очень возмущалась. Побеждала в прессу. Сделала сюжеты на телеканалах. А Кушанашвили говорил в прессе, что никогда не звонил Рудковской. Клялся всем, чем можно. Мы соединили на проводе в конце реальных Отара и Яну. Отар начал извиниться. Она сказала, что больше не будет с ним ругаться. В общем, мы их рассорили, потом помирили. Рудковская поняла потом, что это все были проделки пранкеров», - заявил Вован.

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Напомним, что Вован - известный российский пранкер. Он стал популярен после розыгрыша известных личностей из разных сфер.