Воткнула нож в спину: как Пугачева подставила Резника своим побегом из России

Композитор признался, что из-за Примадонны будет вынужден закрыть свои детские театры.
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press 

Накануне Илья Резник признался, что из-за отъезда Аллы Пугачевой за границу лишился львиной доли доходов. Песни звезды пропали из эфиров, на фоне чего авторские отчисления поэта упали в шесть раз.

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По словам Резника, на эти деньги он поддерживал деятельность своих театров «Маленькая страна», в которых занимается почти двести детей. Теперь мэтру придется закрыть учреждения.

«Думаем, как правильно сказать об этом детям, чтобы их не травмировать. Я же не могу им заявить: "До свидания, ребята. Наши театры закрываются, потому что Пугачева уехала. Алла не в России и вы тоже гуляйте, где хотите!". Это очень несправедливо», — поделился Резник с Prozvezd.

Напомним, недавно Пугачева, которая последние полгода провела в Израиле,  ненадолго возвращалась в Россию. Уладив вопросы с недвижимостью и забрав документы детей из школы, Примадонна снова тайно улетела за границу.

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