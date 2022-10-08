Воткнула нож в спину: как Пугачева подставила Резника своим побегом из России

Накануне Илья Резник признался, что из-за отъезда Аллы Пугачевой за границу лишился львиной доли доходов. Песни звезды пропали из эфиров, на фоне чего авторские отчисления поэта упали в шесть раз.

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По словам Резника, на эти деньги он поддерживал деятельность своих театров «Маленькая страна», в которых занимается почти двести детей. Теперь мэтру придется закрыть учреждения.